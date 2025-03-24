Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов, работают силы ПВО

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что над городом произошло несколько взрывов. Об этом в понедельник, 24 марта, написал Telegram-канал Shot.

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Предположительно, в пригороде работают средства противовоздушной обороны. Уточняется, что на севере города было слышно минимум три взрыва.

— Жители Северного района и Суворовского сообщили о вспышках в небе. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь, — сказано в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 28 украинских БПЛА над Воронежской, Ростовской, Брянской и Белгородской областями. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены над Крымом. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

21 марта атака ВСУ была отражена в нескольких районах региона, включая Ростов, Сальск, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. В Ростове-на-Дону были повреждены фасад и шесть квартир в многоэтажке, выбиты окна и рамы на нескольких этажах.