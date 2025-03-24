В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

Взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

"Взрыв в Запорожье", - написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время режим воздушной тревоги объявлен в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Также предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в Киеве.