Как на Западе признают провал ВСУ в Курской области

Отступление ВСУ из Курской области заставило украинцев поставить под сомнение первоначальную целесообразность этой операции, пишут западные СМИ. В частности, в Reuters отметили, что провал ВСУ усилил раскол мнений в украинском обществе относительно необходимости предпринятого вторжения на территорию России. В Киеве всё ещё пытаются сохранять лицо, заявляя о достижении неких целей в ходе своей «операции». Эксперты подчёркивают, что заход ВСУ в Курскую область был изначально обречён на провал в силу своей непродуманности. Теперь же крах наиболее боеспособных частей может больно ударить по репутации Зеленского как на внешнеполитическом треке, так и внутри страны, считают аналитики.

Утрата украинскими военными позиций в Курской области и их спешное отступление заставило рядовых украинцев усомниться: так ли необходимо было проведение «операции» на российской территории, пишут западные СМИ. По словам собеседников Reuters, у них уже нет уверенности, стоило ли вторжение того. Некоторые считают, что Украине вообще не следовало начинать эту авантюру.

Однако в Киеве продолжают делать попытки сохранить лицо на фоне плачевного положения своих военных на линии боевого соприкосновения. В украинском Генштабе попытались заверить агентство, что операция «достигла большинства поставленных целей».

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что наступление якобы должно было «оказать на Москву давление», «отвлечь российские силы от других направлений» и «предотвратить трансграничные атаки России на соседние части Украины».

При этом в Reuters поставили под сомнение успешность выполнения этих задач, напомнив, что украинским войскам так и не удалось удержать под своим контролем большую территорию.

Неудобную правду признают и в Верховной раде. По словам депутата Сергея Рахманина, проблемой в этом вопросе якобы стала логистика.

«С самого начала тыловое обеспечение оказалось серьёзно затруднено, потому что, войдя в Курскую область, мы добились достаточной глубины, но недостаточной ширины», — посетовал он.

К тому же численность и качество российских войск, отправленных в Курскую область для её освобождения, было гораздо выше, чем у украинских отрядов, заметил депутат.

Теперь же возвращение Россией Курской области лишает Украину «потенциальной разменной монеты» в тот момент, когда президент США Дональд Трамп начинает переговоры по урегулированию, подчёркивается в материале.

«Отступление ВСУ из города Суджи в Курской области вызвало вопросы и усилило в украинском обществе раскол относительно пользы от вторжения», — добавили в агентстве.

Тем более что украинским войскам пришлось в крайней спешке покидать свои позиции, сообщили в The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые полевые командиры сказали своим солдатам уходить до того, как получили приказы от старших офицеров», — отметили в газете.

Издание побеседовало с некоторыми из военных, которым удалось выбраться из Курской области живыми. С их точки зрения, потраченные там ресурсы «было бы лучше сохранить… для возвращения украинской территории».

«Операция по уничтожению ВСУ продолжается»

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника», — говорится в Telegram-канале ведомства за 23 марта.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69,5 тыс. военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 580 артиллерийских орудий, свыше 50 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых американские HIMARS и MLRS, и другое вооружение и технику.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в министерстве.

Стоит отметить, что «операция» Киева в Курской области изначально не пользовалась популярностью в украинском обществе, о чём свидетельствуют прошлогодние соцопросы. Так, исследование украинского фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», опубликованное в декабре 2024 года, показало: только 41% респондентов считают, что действия ВСУ в Курской области якобы усилили шансы Украины на «достижение целей во время мирных переговоров». 35% опрошенных заявили об отсутствии по этому вопросу чёткой позиции, а 24% — что наступление ВСУ ослабило позиции Киева.

Однако в украинской власти продолжают делать бравурные заявления, игнорируя реальное положение дел на фронте. В частности, глава МИД страны Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK 16 марта заявил, что ВСУ «продолжают операции в Курской области и будут продолжать их в будущем». Он отметил, что считает действия украинских военных «важным фактором и ключевым элементом» на будущих мирных переговорах.

«Сами полезли в петлю»

По мнению политолога Дмитрия Журавлёва, фактическая констатация западными СМИ провала ВСУ в Курской области свидетельствует об их намерении подготовить общественное мнение к поражению Украины.

«В западных СМИ уже идут разговоры, кто виноват и что делать, прощупывается почва общественного мнения на предмет того, кого можно было бы сделать ответственным за провал операции. Скорее всего, несдобровать именно Зеленскому, так как новая администрация США уже почти прямым текстом говорит о желании убрать его из власти. Ведь ей нужен действительно легитимный президент Украины для подписания каких-либо документов и который к тому же не станет строить из себя политическую звезду», — пояснил он в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что западные СМИ сегодня сообщают о реальном положении дел ВСУ в Курской области, не пытаясь отретушировать картинку, так как крах операции Киева очевиден и не может быть никак скрыт от общественности.

«Украина теперь в положении едва ли не худшем, чем до операции. И ответственность за это полностью лежит на её властях. Да, вначале их вторжение имело некий эффект неожиданности. Ведь никто не рассчитывал, что Киев в попытках реабилитироваться за неудачи на фронте будет действовать настолько неразумно и сам полезет в петлю. Но финал этой операции был вполне предсказуем. И платят киевские власти за него очень большую цену», — сказал Журавлёв.

Вынужденную объективность западных СМИ в освещении событий на Курском направлении отметил в беседе с RT и политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Для них ситуация крайне непростая в силу того, что правда о курском провале ВСУ уже начинает активно распространяться в мире. Чтобы не быть заподозренными в распространении российской повестки, они нашли выход — используют «голос народа», публикуя взгляды рядовых украинцев на события. Тем более что Киев свой провал отрицает и всё дальше отрывается от реальности», — рассказал эксперт.

По его мнению, тот факт, что западные СМИ в своих материалах отдают предпочтение публикации мнений простых граждан и военных, а не киевских официалов, говорит также о попытках дистанцироваться от киевского режима.

«Это, по сути, является частью кампании по десакрализации режима Зеленского и определённого дистанцирования от этого режима, которая началась на Западе. Провал курской авантюры в данном случае является триггером для тактики по постепенному изменению отношения западного обывателя к фигуре Зеленского, которого сейчас превращают из героя в изгоя», — считает аналитик.

Он отметил, что курская операция фактически обернулась против украинских властей. Огромные ресурсные затраты, гибель наиболее боеспособных и мотивированных военных — всё впустую. Не добились ничего, кроме истощения и деморализации украинской армии, сказал Шаповалов.