Армия Израиля убила члена Политбюро ХАМАС Бахрума

Палестинские средства массовой информации сообщают, что авиаударом армии Израиля убит член Политбюро движения ХАМАС Исмаил Бахрум. Об этом информируют "Известия".

Как уточняет издание, авиаудар, унесший жизнь члена руководства ХАМАС, был нанесен Израилем по больнице в секторе Газа.

Сообщается, что воздушным ударом в больнице разрушено отделение нейрохирургии, при этом погибли 5 человек, несколько человек ранены.

Ранее МК" сообщил, что в Турции полиция применяет водометы против протестующих.