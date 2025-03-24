ВСУ оставили в Курской области много мин производства стран НАТО
Сапер с позывным «Фокс» в беседе с РИА Новости сообщил, что вооруженные силы Украины оставили на территории Курской области много мин производства стран Североатлантического альянса.
По его словам, принцип действия у натовских мин такой же как у российских противотанковых мин.
«Может быть и смешанное поле. А так там много гранат, «лепестков», - отметил «Фокс».
Он уточнил, что российские военные будут уничтожать найденные взрывные устройства.