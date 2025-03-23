В Чехии военные массово увольняются из-за конфликта на Украине

Из-за конфликта на Украине из армии Чехии увольняется на 40% больше военнослужащих последние три года, чем в предыдущие годы. Об этом пишет издание Novinky со ссылкой на слова главы минобороны страны Яны Черноховой.

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По информации газеты, чешский генштаб пока не объяснил, почему это происходит, однако Чернохова выступила с неожиданным объяснением.

Министр заявила в сенате, что конфликт на Украине стал для некоторых людей причиной ухода из армии, которая построена в республике на профессиональной основе уже более 20 лет.

Различные порталы годами стращают мобилизацией и тем, что военные будут посланы на Украину, отметила министр. В Генштабе ее слова комментировать отказались.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил о готовности направить на Украину своих военных в составе европейского миротворческого контингента.