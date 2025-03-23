В США заявили об устранении лидеров йеменских хуситов

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Лидеры хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» были устранены в результате ударов Вооруженных сил США по Йемену. Об этом в эфире CBS News заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

В США заявили об устранении лидеров йеменских хуситов
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Он не назвал устраненных руководителей поименно, указав лишь, что среди них главный ракетчик. По его словам, удары наносились по штаб-квартире хуситов, узлам связи, заводам по производству вооружений и беспилотников надводного типа.

Позиции хуситов были атакованы США с воздуха в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. До этого хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море и сбили беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар.

В свою очередь, в ООН заявили, что представители организации с обеспокоенностью следят за ударами Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий. В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море».

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