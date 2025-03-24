Командир штурмовой группы рассказал о захвате наемников под Суджей

Командир штурмовой группы с позывным Гюрза рассказал RT о захвате наемников под Суджей в ноябре 2024 года.

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Боец отметил, что операцией командовал военнослужащий с позывным Сайгон, он спланировал задействование техники, штурм позиций был с трех сторон в дождливую погоду.

Гюрза отметил, что противник растерялся и не пытался сопротивляться, сдавшись в плен. «Там в лесу наемников было много, в том числе из Бразилии», — добавил он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву из Анаполиса, штат Гояс. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин.