СМИ: Израиль может планировать полномасштабную оккупацию Газы

Политические и военные лидеры Израиля рассматривают планы новой наземной кампании в Газе, включающие военную оккупацию всего анклава в течение нескольких месяцев или более. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание ссылается на анонимных «нынешних и бывших израильских чиновников и других информированных лиц».

Они говорят, что «новая и более агрессивная тактика» будет включать прямой военный контроль над гуманитарной помощью, нацеливание на гражданское руководство ХАМАС, а также эвакуацию женщин, детей и проверенных мирных жителей в «гуманитарные пузыри». Те, кто останется в Газе, будет «взят в осаду».

Все это более интенсивная версия тактики, использованной в прошлом году на севере Газы.

Полномасштабное вторжение и оккупация потребуют до пяти армейских дивизий, говорят люди, знакомые с военным планированием. Это может растянуть силы обороны Израиля. К тому же резервисты все чаще озвучивают скептицизм по отношению к открытой войне.

«Если вспомнить французов в Алжире, американские операции в Ираке и Афганистане, то история борьбы с повстанцами показывает, что израильтяне потерпят неудачу», — сказал Саша-Доминик Дов Бахман, военный эксперт Университета Канберры.

По его словам, «это подорвет моральные и этические основы Израиля».

Но сторонники более интенсивной и длительной операции в Газе утверждают, что «сейчас созрели политические условия для дальнейшего усиления военного давления и удержания Газы в случае необходимости».

Израильские чиновники говорят, что они все еще ждут результатов переговоров о прекращении огня, и пока никаких решений не было принято. Нынешняя фаза наступления состоит в основном из воздушной бомбардировки.

Если максималистская тактика будет реализована, они будут представлять собой эскалацию 17-месячной операции. По данным Министерства здравоохранения Газы, за это время погибли более 50 000 палестинцев, половину составляют женщины и дети. Погибли также более 400 израильских солдат.