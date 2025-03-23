Северная Корея усилит наступательную киберармию

По приказу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в стране создается новый научно-исследовательский центр (НИЦ) 227, целью которого станет разработка технологий для кибершпионажа и проведения хакерских атак на международном уровне. Об этом сообщает издание Daily NK со ссылкой на источник в Северной Корее.

Согласно информации источника, распоряжение о создании НИЦ 227 поступило в конце февраля и было адресовано Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба вооруженных сил КНДР. Официальное начало работы над созданием центра было зафиксировано 9 марта.

«Этот исследовательский центр отделен от уже существующих институтов в структуре ГРУ», – подчеркнул источник.

В то время как штаб-квартира ГРУ располагается в районе Хёнджесан в Пхеньяне, НИЦ 227 будет находиться в районе Мангёндэ.

Внутри ГРУ распространено мнение, что новый центр создан для усиления сбора внешней разведки. Однако, по словам источника, основной фокус НИЦ 227 будет направлен не на сбор информации, а на разработку наступательных хакерских технологий и программ.

Таким образом, власти Северной Кореи, вероятно, планируют использовать НИЦ 227 для нейтрализации систем кибербезопасности западных стран и усиления возможностей по краже информации и активов, а также дестабилизации компьютерных сетей.

Северокорейские власти планируют обеспечить круглосуточную работу НИЦ 227 для оперативного реагирования на информацию, поступающую от зарубежных хакерских групп ГРУ. При этом основные ресурсы и персонал будут сосредоточены на разработке передовых хакерских программ.

В настоящее время ГРУ ведет отбор персонала для НИЦ 227. На первом этапе планируется набрать около 90 специалистов в области компьютерных технологий, выпускников ведущих университетов и докторантур.