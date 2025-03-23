Отставные французские офицеры, в том числе полковники и генералы, критикуют Париж за позицию по Украине, обвиняют Киев в коррупции и нацизме, пишет обозреватель Роман Гюбер в статье для Le Point.

Вместе с тем, пояснил автор статьи, военные не скрывают своих симпатий к Москве и президенту России Владимиру Путину, что не может не настораживать власти Франции.

По его данным, среди пророссийских офицеров — генерал Жан Маурин, экс-патрон Иностранного легиона, бывший военный атташе посольства Франции в Москве; побывавший в Донбассе полковник в отставке Ален Корвез; сторонник боснийских сербов Жак Огар.

В поддержку Москвы, в том числе, и в последние годы, часто высказывается создатель аналитического центра Stratpol, выпускник престижной Военной академии Ксавье Моро.

Доктор политических наук, полковник запаса и бывшая сотрудница Военной академии Каролин Галактерос называет украинское правительство «ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию».

Гюбер заметил, что Минобороны Франции и Управление оборонной разведки и безопасности тщательно следят за действиями и высказываниями «русофильского движения», не теряют бдительности, предпринимают шаги к тому, чтобы влияние сторонников России не стало чрезмерным в общественном пространстве.