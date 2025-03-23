Украина обратилась за помощью к Эстонии

Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на €100 млн.

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Об этом сообщает ERR со ссылкой на Минобороны страны.

«Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии...», — говорится в сообщении.

У эстонских оборонных компаний была заказана нужная Украине технике.

Недавно в Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. Однако в ЕК подчеркнули, что Европа не планируют создавать общую армию для всех стран ЕС.

США не согласились перестать вооружать Украину

До этого ЕК представила план милитаризации Евросоюза до 2030 года. В него в том числе входит план вооружения Украины и увеличение военной помощи Киеву.

В свою очередь профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что США и Евросоюз воспользуются 30-дневным перемирием на Украине, чтобы вооружить украинскую армию.