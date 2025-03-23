Хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве

Сторонники йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

© Газета.Ru

По его словам, при ударе хуситы применили гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2». Подробности удара и последствия Сариа не уточнил.

22 марта сторонники «Ансар Аллах» также выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона. Авиагавань является главным аэропортом Израиля.

18 марта йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по базе ЦАХАЛ в пустыне Негев в ответ на возобновление Израилем операции в секторе Газа. Хуситы пообещали «расширить масштабы» атак, «если военные действия в секторе Газа не прекратятся».