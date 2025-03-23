Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о населенном пункте Срибное в ДНР. Взять его под контроль удалось решительными действиями военных группировки войск «Центр». В ДНР в зоне боев также было нанесено поражение формированиям ВСУ.

12 марта сообщалось, что населенный пункт Днепроэнергия в ДНР перешел под контроль России. Установить над ним контроль удалось группировке войск «Восток».