США не согласились перестать вооружать Украину

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Представители руководства Соединенных Штатов пока не дали свое согласие на ограничение поставок оружия на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

США не согласились перестать вооружать Украину
© globallookpress.com

Сокращение поставок оружия Киеву было одним из условий для прекращения российской стороной огня в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Белый дом пока не принял решения относительно этого пункта.

«Белый дом ранее уже приостанавливал свою помощь Украине. На время были прекращены поставки оружия с целью оказания давления на Украину. Но на данный момент США не соглашались ни на какие ограничения», — передает агентство.

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Представители Кремля неоднократно выражали свою позицию, что поставки вооружений Украине из США и других западных стран мешают урегулированию ситуации.

Ранее также глава МИД России Сергей Лавров рассказал о способе остановить конфликт на Украине. По его словам, быстро завершить его поможет приостановка помощи США.

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