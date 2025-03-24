По месту дислокации ВСУ в Черкасской области нанесли удар

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удар был нанесен по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что атака была совершена в Умани Черкасской области. По его словам, удар нанесли рядом с городом. «Скорые поехали, пока восемь насчитали», — добавил он.

Ранее Лебедев заявил об ударе в направлении аэродрома в Кировограде. По его словам, «прилетело по адресу правильно». «Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией», — подчеркнул подпольщик.