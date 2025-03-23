Перевод с передовой в тыл может обойтись солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 35 тысяч долларов. Такую стоимость перевода с передовой назвали РИА Новости источники в украинской подполье.

«Командование 100-й отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы командование требует с военнослужащего 35 тысяч долларов», — приводит агентство слова собеседника.

Он добавил, что конкретно в этой мехбригаде процветает коррупция. В частности, офицерами установлены расценки практически на все — от отпуска до права не участвовать в боях на передовой.

Тем временем разгром ВСУ в Курской области заставил многих украинцев потребовать объяснений от властей в логичности этой операции. Отступление украинских войск из Суджи вызвало вопросы и углубило общественный раскол в вопросе выгоды от вторжения.