Российские бойцы группировки войск «Запад» нанесли удар по позициям боевиков нацбата «Азов»* (признан в России запрещенной террористической организацией) из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава пресс-службы группировки Иван Бигма.

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«Потери противника составили более 10 боевиков», — сообщил военнослужащий.

В беседе с корреспондентом ТАСС Иван Бигма добавил, что залп «Торнадо-С» по позиции нацбатовцев также ликвидировал 7 станций спутниковой связи американской системы Starlink. Также киевские неонацисты лишились склада с амуницией и 21 пункта наведения ударных дронов.

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«Торнадо-С» являются самой современными РСЗО на службе Российской армии, основанной на спутниковом наведении. Однако свою эффективность на поле боя регулярно доказывают и более простые системы «Град», благодаря которым бойцы группировки «Запад» методично очищают районы сосредоточения живой силы украинских боевиков.