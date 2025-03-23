В шести районах Ростовской области отражена атака дронов-камикадзе

В Ростовской области системы РЭБ, мобильные и стационарные огневые группы ПВО отразили массированный налет украинских дронов-камикадзе.

В результате налета на трассе Морозовск-Цимлянск погиб водитель автомобиля. Его личность устанавливается. Поврежден частный дом в Тарасовском районе.

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Как сообщает исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь, атаке подверглись Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы.

"Из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная", - уточнил глава области в ТГ-канале. Находившиеся в домовладении люди не пострадали.

Жителей региона просят не приближаться к сбитым дронам, так как они могут нести не детонировавшие боеприпасы. Информация о последствиях воздушной атаки на земле уточняется.