Подполье сообщило о напряженной ситуации в Константиновке

Lenta.ruиещё 1

Население Константиновки в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республике (ДНР) ждет российскую армию как освободителей. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

Подполье сообщило о напряженной ситуации в Константиновке
© РИА Новости

Уточняется, что жители боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в украинскую армию прямо на блокпостах.

По словам подпольщика, бойцы ВСУ систематически занимаются массовым мародерством в отношении местного населения.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего пострадали четыре сотрудника МЧС.

Военные новости
Украина