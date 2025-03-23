Владимиров: Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае

Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае. Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

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— Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ, — говорится в сообщении.

Он также призвал жителей внимательно следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Ранее в Волгограде прогремели как минимум три взрыва, предположительно вызванные работой системы ПВО, которая сбила воздушные цели на подходе к местному нефтеперерабатывающему заводу. Также очевидцы сообщили о взрывах в городе Калач-на-Дону, расположенном примерно в 66 километрах от Волгограда. Здесь жители слышали как минимум два взрыва и звуки пролетающих дронов.