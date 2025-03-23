США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы в Гуантанамо

США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на территорию военной базы в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC News. На базе они будут ожидать депортации на родину. Те мигранты, которые уже были пережили задержание в Гуантанамо, заявили, что их поместили в тесные и ветхие, после чего им запрещали выходить на улицу и не разрешали встречаться с адвокатами.

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Тюрьма и военный лагерь Гуантанамо находятся на территории Кубы. Территорию, на которых они расположены, США арендуют с 1903 года. До этого издание WP писало, что мигранты в Гуантанамо оказались в "юридической черной дыре". Первый борт с нелегальными мигрантами приземлился на базе США в Гуантанамо 4 февраля.

До этого сообщалось, что США могут направить заключенных в тюрьму с условиями хуже Гуантанамо в Сальвадоре. Разместить людей в тюрьме вместимостью 40 тыс. человек на фоне переполненности американких тюрем предложил президент Сальвадора Найиб Букеле. За это латиноамериканское государство может получить денежное вознаграждение.