В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал жителей Воронежской области сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.
«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Республикой Крым.