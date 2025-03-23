В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал жителей Воронежской области сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над Республикой Крым.