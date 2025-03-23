Боец ВСУ попытался спрятаться от спецназа "Анвар" под квадрокоптером

Боец Вооруженных сил Украины ВСУ попытался спрятаться от спецназа "Анвар" под квадрокоптером, однако это его не спасло. Его историю привел Telegram-канал "Военкоры русской весны" ("РВ").

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Судя по кадру, приведенному каналом, судьба настигла мужчину под транспортным средством. Инцидент произошел в Белгородской области. 18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков. В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено.

В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.