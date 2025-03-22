Израиль нанес воздушные удары по Сирии

Сирийская территория южнее Дамаска была атакована самолетами Израиля. Целью стали военные объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Watan.

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Источник издания в сирийской службе безопасности рассказал, что удары наносились в районе Наджа.

«Израильские самолеты нанесли удары по военным объектам и офицерским казармам в районе Наджа, южнее Дамаска», — пишет издание.

После смены власти в Дамаске ЦАХАЛ начал наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. В пятницу ударам подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС между Пальмирой и Хомсом.