Израиль нанес воздушные удары по Сирии
Сирийская территория южнее Дамаска была атакована самолетами Израиля. Целью стали военные объекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Watan.
Источник издания в сирийской службе безопасности рассказал, что удары наносились в районе Наджа.
«Израильские самолеты нанесли удары по военным объектам и офицерским казармам в районе Наджа, южнее Дамаска», — пишет издание.
После смены власти в Дамаске ЦАХАЛ начал наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. В пятницу ударам подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС между Пальмирой и Хомсом.