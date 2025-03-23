Минобороны РФ: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вражеский дрон сбили около 8:00 мск. О разрушениях на земле и пострадавших информации не поступало. Утром 23 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 59 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 29 — перехватили в воздушном пространстве Ростовской области. Еще 20 летательных аппаратов нейтрализовали в Астраханской области, два — в Республике Крым. В небе над Воронежской и Волгоградской областями были ликвидированы по три БПЛА, а в Саратовской и Курской областях — по одному. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России "будет увеличиваться".