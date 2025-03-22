Стали известны цели израильских ракет на юге Ливана

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщило издание The Times of Israel (TOI).

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Отмечается, что этому предшествовала атака на северный израильский приграничный поселок Метула. С территории Ливана по нему выпустили шесть ракет. Три из них перехватили средства противовоздушной обороны. Сразу после этого израильские военные обстреляли место запуска ракет, а затем нанесли серию авиаударов по десяткам пусковых установок «Хезболлы».

В начале марта 2025 года новый глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил год войны с ХАМАС и Ираном.

В конце февраля Израиль ударил по Ливану во время похорон экс-генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тогда министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «Хезболла» будет «совершенствоваться в похоронах», а ЦАХАЛ — одерживать победы.