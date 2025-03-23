Потери ВСУ в Курской области за последние две недели подсчитали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за две недели наступления Российской армии в Курской области потеряли 3730 военных. Об этом сообщило Минобороны России.

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Подчеркивается, что еще 30 украинских солдат сдались в плен. Кроме того, ВСУ потеряли 14 танков, 25 боевых машин пехоты, 50 артиллерийских орудий, 53 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), две американские самоходные артиллерийские установки Paladin и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в Курской области.