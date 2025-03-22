Появилось видео первой удачной посадки «на брюхо» истребителя Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в истории успешно совершил посадку «на брюхо». Воздушное судно осталось неповрежденным. Видео опубликовала «Российская газета».

По данным журналистов, у самолета не вышло шасси. Вместе с тем, экипаж смог посадить судно в экстренной ситуации.

На кадрах Су-34 садится на взлетную полосу, немного подскакивает, применяет тормозной парашют, скользит по взлетно-посадочной полосе на «брюхе», останавливается.

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Авиаэксперты отметили в соцсетях, что ранее был похожий инцидент, но там была выпущена передняя стойка. По их данным, в составе экипажа — совсем молодые ребята. Самолет в ближайшее время будет восстановлен, пояснили специалисты.