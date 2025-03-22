Алаудинов раскрыл, что ВСУ делали с ранеными в Курской области

В Курской области подразделения ВСУ бросали раненых при отступлении, рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению командира спецназа «Ахмат», украинским военачальникам в целом наплевать на то, сколько погибнет украинских военнослужащих.

«Мы фиксировали их разговоры [в Курской области], где они даже говорили в открытую, что не надо обращать вообще внимание на раненого, что их оставьте, занимайтесь своим делом, вам не нужно ими заниматься, время тратить», — пояснил Алаудинов.

Ранее пленная военнослужащая ВСУ рассказала, что командиры обещали ей службу в тылу, но вместо этого отправили в штурмовое подразделение. Во время боя женщина получила ранение, вызвала помощь, но никто из офицеров и сослуживцев не откликнулся.

«За мной никто не приехал. Хладнокровно относятся к своим людям. Женский пол, он сам по себе сильный, но не до такой степени», — пояснила военнослужащая.

Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

Женщина отметила, что российские солдаты достойно относились и относятся к ней, несмотря на ее статус.