Запад обсуждает нюансы отправки миротворцев из Азии на Украину

В западных странах идет активная дискуссия о послевоенном устройстве Украины. В частности, обсуждается вопрос об отправке в страну миротворцев из Азии и Южной Америки, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Мирные переговоры как таковые еще не прошли, соглашение не подписано, а западные страны и Киев уже обсуждают нюансы послевоенного устройства Украины, разрабатывают планы по обеспечению безопасности, отметили журналисты.

В миротворческий контингент под эгидой ООН предположительно войдут солдаты из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.

Подразделения из этих стран могут быть размещены на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

Стало известно о возможной отправке Китаем миротворцев на Украину

Ранее сообщалось, что предварительный план Великобритании, Франции и ряда других европейских стран предполагает отправку на Украину наземных войск, флота и авиации после завершения конфликта.