Формирования ВСУ потеряли до 95 военнослужащих и множество техники в Сумской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной 23 марта 2025 года.

Минобороны отмечает, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки успешно действовали на Белгородском направлении. Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области.

«ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий», — сказано в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные начали продвижение в сторону города Сумы.