В США признали победу России над Западом в украинском конфликте

Россия нанесла США и Европе катастрофическое поражение на Украине, заявил почетный профессор Университета Питтсбурга и экс-консультант госдепа и Пентагона Майкл Бреннер.

По его словам, которые приводит ТАСС, именно поэтому американский лидер Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт.