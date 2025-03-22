В США признали победу России над Западом в украинском конфликте
Россия нанесла США и Европе катастрофическое поражение на Украине, заявил почетный профессор Университета Питтсбурга и экс-консультант госдепа и Пентагона Майкл Бреннер.
По его словам, которые приводит ТАСС, именно поэтому американский лидер Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт.
«[США и Запад] осуществили очень крупное вложение политического капитала и материальных ресурсов <...> Они преувеличивали значение стоящего на кону. И теперь они понесли катастрофическое поражение», — сказал аналитик.