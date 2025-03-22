Стало известно о возможной отправке Китаем миротворцев на Украину

Пекин обсуждает с рядом европейских стран отправку своего контингента на Украину под эгидой миротворческих сил после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Китайские дипломаты обсуждали с коллегами из европейских стран, «возможен ли или даже желателен ли такой шаг с точки зрения европейцев», заметил источник.

Вместе с тем, уточнили журналисты, в МИД КНР заявили ранее, в контексте дискуссии об отправке миротворческих сил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, страна придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса.

В Университете Цинхуа пояснили, в свою очередь, что Китай не может направить миссию на Украину, так как для ее отправки необходимо согласие обеих сторон конфликта.

В Италии назвали отправку миротворцев на Украину малоэффективной и рискованной

Ранее и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что размещение на территории Украины любых военных подразделений других стран, включая миротворческие силы, является категорически неприемлемым для России.