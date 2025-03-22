СК: получены новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе

СК РФ получил новые доказательства преступлений ВСУ в Суджанском районе Курской области, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Свидетели рассказали, уточнила она, о гибели четырех человек от действий боевиков, пишет РИА Новости.

Ранее жительница слободы Гончаровка Суджанского района Евгения Марченко сообщила, что останки погибших от прилета снаряда ВСУ соседей пришлось похоронить в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

Петренко заметила, что следователи СК России продолжают работу с гражданами, пострадавшими от преступлений украинских боевиков, либо ставшими свидетелями актов насилия украинских националистов, убийств мирных жителей и военнослужащих ВС РФ на ранее оккупированной территории.

«Получены новые доказательства преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей Суджанского района Курской области», — отметила представитель СК.

Так, следствием установлено, что в августе 2024 года в селе Заолешенка украинским военным был убит местный житель, проезжавший по улице на велосипеде.

Кроме того, 19 января 2025 года женщина погибла в результате сброса снаряда ВФУ на частный дом, расположенный в Судже. Еще два инцидента произошли в селе Казачья Локня, пояснила Петренко.

Работа следствия по установлению обстоятельств преступлений ВФУ будет продолжена до привлечения к уголовной ответственности всех причастных, резюмировала представитель ведомства.