После оккупации Суджи ВСУ раздали листовки о введении комендантского часа

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированных территориях Курской области распространяли листовки, в которых было сообщение о якобы введении комендантского часа с 17:00 мск до 10:00 мск. Об этом ТАСС сообщила жительница Суджи Ирина.

В этих же листовках военнослужащие ВСУ утверждали, что якобы являются "освободителями" оккупированных территорий.

"Освободили от всего - нет ни тепла, ни света, ни газа, ни воды, ни связи - ничего не было", - сказала собеседница агентства.

Женщина добавила, что солдаты ВСУ выдавали всем жителям оккупированного города специальный пропуск - имея его на руках, люди могли передвигаться по населенному пункту.