Украинское командование запретило мобилизованным отступать из Суджи, угрожая репрессиями против их семей.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным солдатам, находящимся на суджанском направлении, отступать в Сумскую область, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, руководство ВСУ угрожает мобилизованным не только заградительным огнем, но и репрессиями против их семей в случае отступления.

Собеседник агентства сообщил, что данное предписание касается солдат, насильно мобилизованных в 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.