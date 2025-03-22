Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признался, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) готовил план подрыва всех атомных электростанций страны, чтобы погибнуть, но нанести непоправимый ущерб России.
Арестович объяснил, что команда президента США Дональда Трампа хочет взять под управление все АЭС Украины, потому что считает украинское руководство "обезьяной с гранатой". По словам экс-советника, они просто хотят взять под контроль все опасные игрушки, так как знают о планах взорвать все атомные станции в случае проигрыша в конфликте.
"Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, всё взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось", - рассказал Арестович в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом).
Бывший советник добавил, что Буданов носил этот план в офис президента Украины и предлагал по принципу "сдохнем, но с собой всех утянем".
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Также Арестович намекнул, что в США знают и про планы Киева создать ядерное оружие и еще раз отметил, что Вашингтон хочет отобрать у "группы невменяемых" то, что может быть опасно для человечества и для самой Украины в первую очередь.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.