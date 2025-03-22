Арестович* раскрыл чудовищный смертоносный план украинской разведки

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признался, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) готовил план подрыва всех атомных электростанций страны, чтобы погибнуть, но нанести непоправимый ущерб России.

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Арестович объяснил, что команда президента США Дональда Трампа хочет взять под управление все АЭС Украины, потому что считает украинское руководство "обезьяной с гранатой". По словам экс-советника, они просто хотят взять под контроль все опасные игрушки, так как знают о планах взорвать все атомные станции в случае проигрыша в конфликте.

"Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа, всё взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось", - рассказал Арестович в эфире Youtube-канала украинского журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом).

Бывший советник добавил, что Буданов носил этот план в офис президента Украины и предлагал по принципу "сдохнем, но с собой всех утянем".

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Также Арестович намекнул, что в США знают и про планы Киева создать ядерное оружие и еще раз отметил, что Вашингтон хочет отобрать у "группы невменяемых" то, что может быть опасно для человечества и для самой Украины в первую очередь.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.