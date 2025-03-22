В США рассказали о реакции ВСУ на операцию «Поток» в Судже

Операция «Поток» Российской армии, в ходе которой солдаты прошли по газопроводу под Суджей, вызвала панику в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Ситуация уже была критической. Российские войска прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Армия Украины заявила, что предотвратила попытку [наступления]. Солдаты заявили, что это вызвало панику», — указано в материале.

Отмечается, что итогом этой паники стали приказы нескольких полевых командиров об отступлении до получения дальнейших распоряжений от руководства армии.

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Ранее российский генерал Андрей Гурулев перечислил составляющие успеха операции «Поток» под Суджей. «Это уже совсем другой уровень подготовки и понимания. Мы научились воевать», — отметил он.