Украинские боевики на территории Курской области столкнулись с острой нехваткой запасов продовольствия, украинцы топили снег, чтобы добыть питьевую воду.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«В течение нескольких недель лишь немногие транспортные средства снабжения могли проехать к войскам в Курской области, поскольку наступление российских войск сделало дороги недосягаемыми для групп беспилотников с подрывными устройствами, в результате чего запасы украинских припасов были настолько малы, что некоторым солдатам приходилось топить снег, чтобы добыть питьевую воду», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, украинским боевикам «на местах» было неинтересно слушать мнения экспертов относительно целесообразности вторжения ВСУ на территорию Курской области, поскольку перед ними стояла другая цель: выбраться живыми.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

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В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.