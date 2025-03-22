Алаудинов резко высказался в адрес ВСУ после подрыва станции «Суджа»

Подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области свидетельствует об агонии Киева, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Его высказывание в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит РИА Новости.

«Если ты воюешь, то должен воевать против противника, который продвигается вперед, а тут получается, ищут, где мирные жители — бьют по ним, газораспределительные [станции], по больницам, еще по чему-то, какие-то моральные уроды», — заявил он.

Алаудинов подчеркнул, что агония киевского режима заставляет ВСУ совершать подобные действия.

«Они пытаются таким образом эту вот идею по запуску газа для Европы, как говорится, убить просто эту идею. (...) Что с этого? Что можно поменять таким образом?», — добавил он.

Алаудинов: для ВСУ операция «Поток» стала ужасом

Подрыв ГИС «Суджа», через которую российский газ перекачивался в Европу, произошел 21 марта около 00:20 по московскому времени. Минобороны России обвинило в случившемся ВСУ. В Кремле отметили, что Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.