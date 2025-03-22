Освобождение Одессы должно быть центральной стратегической целью России. Такую точку зрения высказал бразильский аналитик Лукас Лейроз в статье для итальянской газеты L'AntiDiplomatico.

Он подчеркнул, что город имеет решающее историческое значение в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам автора, Одесса является символом неспособности украинских властей защитить своих граждан.

«Ее освобождение может стать решающим шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве», — считает он.

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