Очевидец рассказал об «обрядах посвящения» в украинских нацбатах с пытками на камеру

Боевики украинских нацбатальонов проводили «обряды посвящения» с пытками людей. Об этом РИА Новости рассказал очевидец из Украинска в Донецкой народной республике (ДНР) Леонид Солуянов.

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Он отметил, что преступления снимали на камеру, чтобы впоследствии использовать это в качестве компромата и заставлять боевиков выполнять любые приказы.

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«Их же все преступления фиксировали на камеру. Они делают все, что им говорят. (...) Каждый на крючке подвешен. Поэтому они такое и творят. Им терять нечего», — объяснил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что в селах Луганской народной республики (ЛНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытали мирных жителей. По его данным, известно о таком случае в селе Новолюбовка. Там нашли гражданского, который был замучен военнослужащими ВСУ.