Fox News: Трамп может снять санкции с Турции и одобрить продажу F-16

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное снятие американских санкций с Турции. Об этом сообщает Fox News. В публикации отмечается, что президент США также открыт к идее продажи Анкаре истребителей F-16 и F-35. В ноябре 2024 года глава минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара повторно направила США запрос на получение не поставленных ей истребителей F-35, поскольку мнение Вашингтона по этому вопросу изменилось. В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем. В январе 2023 года Эрдоган объявил о том, что Турция не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них. По его словам, Турция выплатила США около $1,4 млрд.