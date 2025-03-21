Несколько беспилотников уничтожили в российском регионе

В двух районах Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили, уничтожили и подавили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

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По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил Гусев.

До этого в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобильные стоянки и дома. Один из ударов FPV-дронов пришелся по двум стоянкам предприятия в хуторе Масычево.

Ранее в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушений в результате случившегося не было.