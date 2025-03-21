Киев подготовил список инфраструктурных объектов для перемирия

Украина подготовила список инфраструктурных объектов, на которые планирует распространить режим перемирия, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, документ будет передан США в ходе встречи в Саудовской Аравии 24 марта.

Переговоры делегаций Украины и США пройдут в тот же день, что и американо-российские консультации. Неизвестно, будут ли встречи проходить параллельно или последовательно. На переговорах обсудят прекращение огня и безопасность энергосистем Украины и России.

Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что не планирует прямых контактов с Россией на переговорах в Эр-Рияде. Он уточнил, что украинская делегация рассматривает мероприятие как двусторонние консультации с США. Переговоры могут проходить в формате «челночной дипломатии» через посредников, однако все основные вопросы будут согласовываться только с американской стороной.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не намерен признавать утрату территорий — это одна из красных линий в переговорах с Россией. Дипломат также отметил, что Украина не допустит ограничений своей обороноспособности, включая численность ВСУ. Кроме того, страна собирается сохранить право на участие в любых союзах, в частности в НАТО и ЕС.