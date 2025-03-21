Появилось видео с шасси для неизвестного ракетного комплекса в Белоруссии

На улицах Белоруссии заметили самоходное колесное шасси для неизвестного ракетного комплекса. Кадры с разработкой опубликовал Центр анализа стратегий и технологий (АСТ) в своем Telegram-канале.

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На видео показана машина с колесной формулой 12х12. Она выезжает с территории Минского завода колесных тягачей.

18 марта государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика в ближайшее время передаст России некоторое количество машин для ракетного комплекса «Орешник». Он отметил, что вооружение является продуктом Союзного государства.

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14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу 2025 года республика будет готова разместить две установки «Орешник» на своей территории. При этом белорусский лидер отметил, что на данный момент Минск еще не получил ракеты от российской стороны.