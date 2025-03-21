В США разнесли ВСУ за колоссальные потери танков под Курском

Ura.Ru

Украина потеряла слишком много танков на Курской дуге. Это следует из неофициальных подсчетов аналитиков из Oryx.

В США разнесли ВСУ за колоссальные потери танков под Курском
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«В восьмимесячной битве за Курскую область украинские войска потеряли 55 танков. Это неблагоприятная новость для Украины, так как ей нужно наносить России в три раза больше потерь, чтобы ослабить ее быстрее, чем Россия ослабляет украинскую армию», — передает Forbes данные аналитиков.

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В исследовании указывается, что ВСУ достигли критического уровня потерь боевых машин еще до августовского вторжения в Курскую область. А во время вторжения, которое закончилось отступлением, российские войска ответили тем же, уничтожив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. ВС РФ остановили их продвижение, а 8 марта начали масштабное наступление, заставив противника покинуть почти всю оккупированную территорию региона.