Украина потеряла слишком много танков на Курской дуге. Это следует из неофициальных подсчетов аналитиков из Oryx.

«В восьмимесячной битве за Курскую область украинские войска потеряли 55 танков. Это неблагоприятная новость для Украины, так как ей нужно наносить России в три раза больше потерь, чтобы ослабить ее быстрее, чем Россия ослабляет украинскую армию», — передает Forbes данные аналитиков.

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В исследовании указывается, что ВСУ достигли критического уровня потерь боевых машин еще до августовского вторжения в Курскую область. А во время вторжения, которое закончилось отступлением, российские войска ответили тем же, уничтожив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. ВС РФ остановили их продвижение, а 8 марта начали масштабное наступление, заставив противника покинуть почти всю оккупированную территорию региона.