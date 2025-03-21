Алаудинов предупредил Киев о возможности потери всей Украины

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что попытка киевского режима сохранить контроль над Курской областью может привести к потере всей Украины.

Он отметил, что украинские власти сейчас стремятся удержать захваченные территории, однако такой подход может обернуться катастрофическими последствиями.

«У них сейчас задача любыми путями попытаться сохранить территории, которые они бы хотели оставить за собой. Но я уверен, что такими темпами они могут потерять всю Украину», – подчеркнул Алаудинов.

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Он также добавил, что существует ощущение, что украинские военные фактически выполняют задачу «воевать до последнего украинца», что может привести к серьезным потерям в рядах ВСУ.

Недавно российские войска перешли в наступление в Курской области, в ходе которого освободили 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу. Во время боев украинская армия понесла значительные потери, превышающие две тысячи солдат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Алаудинов заявил, что положение ВСУ в Курской области критическое.