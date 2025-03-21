Освобожденные из плена ВСУ российские бойцы сообщили о «секретных тюрьмах» и пытках

Большинство российских бойцов, которых освободили из украинского плена, рассказывают о настоящей сети "секретных тюрем", о системных издевательствах и пытках, пишет ТАСС. О происходившем с пленными военнослужащими РФ сообщается в докладе, в котором зафиксированы нарушения международного гуманитарного права в отношении российских пленных. Доклад опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.

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Документ подготовлен Родионом Мирошником, послом по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

Дипломат основывался на показаниях военнопленных РФ, которые были возвращены домой, в результате обмена пленными 150 на 150 человек. Он был проведен 5 февраля текущего года.

В докладе указано, что военнослужащие, освобожденные из плена ВСУ «указывают на системные пытки, истязания и унижения, которым подвергались бойцы, находившиеся во власти украинских вооруженных формирований».