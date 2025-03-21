Освобожденные из плена ВСУ российские бойцы сообщили о «секретных тюрьмах» и пытках
Большинство российских бойцов, которых освободили из украинского плена, рассказывают о настоящей сети "секретных тюрем", о системных издевательствах и пытках, пишет ТАСС. О происходившем с пленными военнослужащими РФ сообщается в докладе, в котором зафиксированы нарушения международного гуманитарного права в отношении российских пленных. Доклад опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Документ подготовлен Родионом Мирошником, послом по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.
Дипломат основывался на показаниях военнопленных РФ, которые были возвращены домой, в результате обмена пленными 150 на 150 человек. Он был проведен 5 февраля текущего года.
В докладе указано, что военнослужащие, освобожденные из плена ВСУ «указывают на системные пытки, истязания и унижения, которым подвергались бойцы, находившиеся во власти украинских вооруженных формирований».